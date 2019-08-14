Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили беспосадочный перелет на аэродром Анадырь на Чукотке, говорится в сообщении Минобороны. Это один из самых близких к границе США аэродромов: расстояние от него до ближайшей точки границы — около 600 км.

В Минобороны сообщили, что переброска прошла в рамках планового летно-тактического учения, которым руководит командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Длительность полета составила более восьми часов, протяженность маршрута — более 6 тыс. км. Дозаправок стратегическим бомбардировщикам не потребовалось.

«В ходе учения будут отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе. В мероприятии задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95мс, Ил-78», — отметили в министерстве.

В январе из-за полета российских Ту-160 в Арктике близ канадской границы ВВС США и Канады подняли на их перехват истребители. Два бомбардировщика над Северным ледовитым океаном сопроводили два истребителя F-22, два истребителя CF-18 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе. Тогда два Ту-95 совершили полет над нейтральными водами Берингова моря. На отдельных участках маршрута их перехват осуществили F-22 и F-18 ВВС США.