Рядом с Крымом заметили беспилотник ВВС США

Беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4A днем 17 августа провел полет над линией разграничения сторон в Донбассе и у берегов Крыма, сообщает в Twitter сервис PlaneRadar.

По его данным, дрон вылетел около 08:15 мск с базы Сигонелла в Италии и направился в воздушное пространство Украины, около 09:50 мск он находился над зоной разграничения сторон конфликта в Донбассе, а затем пролетел вокруг полуострова Крым.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю у границ России вели разведку 28 летательных аппаратов, истребители из состава дежурных по ПВО сил 19 раз поднимались для недопущения нарушения границы.

В конце июля у берегов Крыма заметили два самолета ВВС США — противолодочный P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion. Они не входили в воздушное пространство России.