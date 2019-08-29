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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью газете Rzeczpospolita.

«Не приглашая Россию, мы только усугубляем наши и без того плохие отношения. Польша подверглась нападению с двух сторон. Одна сторона была приглашена, другая нет», — заявил Валенса. По словам экс-президента, Путин должен присутствовать на мероприятиях, чтобы «услышать правду о том, как они напали на нас и навредили нам, [чтобы] услышать несколько резких слов, но в дипломатической формулировке».

Памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны, пройдут на полуострове Вестерплатте неподалеку от Гданьска — именно там 1 сентября 1939 года началось вторжение гитлеровской Германии в Польшу. О том, что на них не пригласили Путина, стало известно в марте. Тогда в канцелярии польского президента заявили, что страна решила позвать только союзников по Восточному партнерству и Евросоюзу. Позднее вице-премьер Польши Яцек Сасин назвал присутствие Путина на данных мероприятиях неуместным.

В российском МИДе в решении Польши увидели очередное проявление «искривленного мировоззрения польской администрации», которая по своим политическим соображениям «систематически фальсифицирует» историю Второй мировой войны и послевоенного периода.

В мероприятиях в честь годовщины войны не примет участие и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По данным источника Rzeczpospolita в Минске, президент отказался приехать в Польшу из-за отказа страны пригласить Путина. В Минске считают, что все без исключения народы СССР внесли определяющий вклад в общую победу, отметил собеседник издания.

Теги: Лех Валенса, Польша, Вторая мировая война
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