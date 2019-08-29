В Минске ответили на слухи об отказе Лукашенко ехать в Польшу без Путина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,63 -0,17 EUR Бирж. 73,74 -0,19 Brent 60,51 +0,02% USD Нал. 67,03 66,28 EUR Нал. 74,24 73,44 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1069 -0,0006 BTC/USD Бирж. 9 484,90 -255,10 IMOEX 2 707,45 +1,13% RTSI 1 279,99 +1,05% DJIA 26 036,10 +1,00% Nasdaq 7 856,88 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tiffany & Co. $115 (+33,38%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Tiffany & Co. $115 (+33,38%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
Директор «Новой волны» отреагировал на нецензурную критику от Киркорова Общество, 14:53 Миллер анонсировал повышение зарплат рабочим «Газпрома» на 15% Бизнес, 14:50 Команда «Формулы-1» Mercedes продлила контракт с Валттери Боттасом Спорт, 14:48 Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию Бизнес, 14:48 Во МХАТе объяснили подачу жалобы на нового худрука в прокуратуру Общество, 14:43 У Бондарчука и Миронова украли телефоны Общество, 14:33 «Ашан» напомнил Алибасову о безопасности правильного применения «Крота» Общество, 14:31 Левада-центр оценил уровень одобрения работы Путина Общество, 14:31 Каковы главные проблемы уголовной ответственности в сфере криптовалют Крипто, 14:30 Кейс: как сеть кафе-мороженых вышла из-под диктата крупных поставщиков Pro, 14:30 В партии Зеленского назвали кандидатов на посты в новом кабинете Украины Политика, 14:18 Возглавлявший Сочи десять лет мэр отказался выдвигаться на новый срок Политика, 14:16 Россия за пять лет нарастит экспорт СПГ почти втрое Экономика, 14:07 «Зенит» объявил о трансфере футболиста «Ахмата» Спорт, 14:07
Политика ,  
0 
В Минске ответили на слухи об отказе Лукашенко ехать в Польшу без Путина
Пресс-секретарь белорусского МИДа призвал не заниматься конспирологией. Ранее польские СМИ сообщили, что Лукашенко не приедет на церемонию, посвященную 80-летию начала Второй мировой войны, поскольку в Польшу не позвали Путина
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Министерстве иностранных дел Белоруссии посоветовали не заниматься спекуляциями в связи с отказом президента страны Александра Лукашенко принять участие в церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которая пройдет 1 сентября в Польше.

«Здесь не нужно заниматься конспирологией», — сказал журналистам пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз (цитата по БелТА), напомнив, что еще 27 августа внешнеполитическое ведомство выразило президенту Польши Анджею Дуде признательность за приглашение лидера Белоруссии, но сообщило, что представлять страну на церемонии будет посол в Варшаве.

27 августа польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на информированный источник в Минске сообщило, что Лукашенко отказался приехать в Польшу, поскольку на мероприятия не пригласили российского президента Владимира Путина. По этой причине белорусские власти «не решились делегировать на празднование высокопоставленного политика», утверждает газета.

Политика
СМИ назвали Путина причиной отказа Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИДа пояснил, что тема Великой Отечественной войны для Белоруссии священна, но власти страны придерживаются позиции, что все без исключения народы Советского Союза внесли определяющий вклад в общую победу.

«Трактовать иначе, разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия», — отметил Глаз.

Мемориальные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, пройдут на полуострове Вестерплатте неподалеку от Гданьска, где 1 сентября 1939 года началось вторжение гитлеровской Германии в Польшу.

О том, что на них не пригласили Путина, стало известно в марте. Тогда замглавы канцелярии польского президента Павел Муха заявил, что страна решила позвать только союзников по Восточному партнерству и Евросоюзу. Позднее вице-премьер Польши Яцек Сасин объяснил, что присутствие Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, было бы неуместно.

МИД России воспринял решение польских властей с недоумением. «Очевидно, что решение сделать мероприятие келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим приоритетам систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны», — отмечалось в заявлении министерства.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Польша
Материалы по теме
СМИ назвали Путина причиной отказа Лукашенко ехать в Польшу
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Политика
Польша решила пригласить Путина на 75-ю годовщину освобождения Освенцима
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter