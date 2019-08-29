В Минске ответили на слухи об отказе Лукашенко ехать в Польшу без Путина

В Минске ответили на слухи об отказе Лукашенко ехать в Польшу без Путина

Пресс-секретарь белорусского МИДа призвал не заниматься конспирологией. Ранее польские СМИ сообщили, что Лукашенко не приедет на церемонию, посвященную 80-летию начала Второй мировой войны, поскольку в Польшу не позвали Путина

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Министерстве иностранных дел Белоруссии посоветовали не заниматься спекуляциями в связи с отказом президента страны Александра Лукашенко принять участие в церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которая пройдет 1 сентября в Польше.

«Здесь не нужно заниматься конспирологией», — сказал журналистам пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз (цитата по БелТА), напомнив, что еще 27 августа внешнеполитическое ведомство выразило президенту Польши Анджею Дуде признательность за приглашение лидера Белоруссии, но сообщило, что представлять страну на церемонии будет посол в Варшаве.

27 августа польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на информированный источник в Минске сообщило, что Лукашенко отказался приехать в Польшу, поскольку на мероприятия не пригласили российского президента Владимира Путина. По этой причине белорусские власти «не решились делегировать на празднование высокопоставленного политика», утверждает газета.

Пресс-секретарь МИДа пояснил, что тема Великой Отечественной войны для Белоруссии священна, но власти страны придерживаются позиции, что все без исключения народы Советского Союза внесли определяющий вклад в общую победу.