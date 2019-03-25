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В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Варшава не стала приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше в связи с тем, что они будут проходить не в историческом, а в современном формате. Об этом в эфире радиостанции Radio Zet сообщил заместитель канцелярии президента Польши Павел Муха.

«Мы не идем историческим путем, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию», — сказал представитель канцелярии.

По его словам, Польша решила пригласить только союзников по Евросоюзу и «Восточному партнерству». При этом Муха отметил, что российский президент не является персоной нон грата и всегда может приехать в Польшу. Он также поставил под сомнение роль СССР в разгроме нацистской Германии.

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«Сначала СССР участвовал в событиях 17 сентября, и таким образом началась Вторая мировая война. Ранее еще был пакт Молотова – Риббентропа и другие события», — заявил Муха.

В феврале МИД Польши предложил президенту страны Анджею Дуде пригласить Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны. Дуда в свою очередь заявил, что разошлет приглашения прежде всего главам тех государств, которые участвовали во Второй мировой войне «на стороне свободного мира».

Российский МИД воспринял такое решение «с недоумением». Позже МИД Польши объяснил свое решение не приглашать российского президента «проблематичной исторической логикой» России. 

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Мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, пройдут на полуострове Вестерплатте недалеко от города Гданьска, где 1 сентября 1939 года началось вторжение гитлеровской Германии в Польшу. ​

Теги: Польша, Вторая мировая война, Владимир Путин, приглашение
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