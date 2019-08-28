СМИ назвали Путина причиной отказа Лукашенко ехать в Польшу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,75 +0,31 EUR Бирж. 73,97 +0,28 Brent 60,50 +3,07% USD Нал. 67,39 65,12 EUR Нал. 74,73 72,02 USD ЦБ 66,41 +0,15 EUR ЦБ 73,66 +0,05 EUR/USD 1,1078 -0,0011 BTC/USD Бирж. 9 723,70 -461,30 IMOEX 2 677,31 +0,68% RTSI 1 266,71 +0,64% DJIA 26 023,64 +0,96% Nasdaq 7 861,01 +0,47%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,86%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,87%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,86%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,87%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 66,41 (+0,15) Quote, 13:41
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 73,66 (+0,05) Quote, 13:41
РФС обязал «Локомотив» компенсировать Тарасову затраты на операцию Спорт, 21:59 Гройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины Политика, 21:52 Российские волейболистки пробились в плей-офф чемпионата Европы Спорт, 21:47 В посольстве США в Колумбии открыли отдел по делам Венесуэлы Политика, 21:37 Авто и женщины: как выбирают, водят и как ведут себя на дорогах РБК и Subaru, 21:31 Прокуратура описала процесс посмертной экспертизы подростка из Ульяновска Общество, 21:26 СМИ назвали Путина причиной отказа Лукашенко ехать в Польшу Политика, 21:16 Больницу в Тюмени проверят после жалобы на отказ принять умирающего Общество, 20:57 Власти Казахстана заявили о незаконном фото президента в рекламе казино Политика, 20:56 Сборная России по баскетболу объявила состав на чемпионат мира Спорт, 20:37 В России стартовало серийное производство истребителей МиГ-35 Технологии и медиа, 20:35 СМИ сообщили об интересе московского «Динамо» к форварду сборной Колумбии Спорт, 20:30 Подозреваемые в изнасиловании 17-летней девушки полицейские арестованы Общество, 20:30 WSJ узнала о возможной блокировке прокладки кабеля из Гонконга в США Технологии и медиа, 20:27
Политика ,  
0 
СМИ назвали Путина причиной отказа Лукашенко ехать в Польшу
Решение Лукашенко связано с тем, что на памятные мероприятия в Польшу не пригласили Владимира Путина, утверждает польская газета. МИД Белоруссии заявил, что страну на них будет представлять посол
Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Польшу на празднование 80-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на информированный источник в Минске. На мероприятие его пригласил польский лидер Анджей Дуда.

По данным издания, Лукашенко отказался приехать в Польшу, поскольку на памятные мероприятия не пригласили российского президента Владимира Путина. По этой причине белорусские власти «не решились делегировать на празднование высокопоставленного политика», пишет газета.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт не стала комментировать изданию эту информацию.

Как заявил «Белте» пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз, страну на мемориальных мероприятиях в Варшаве будет представлять чрезвычайный и полномочный посол республики в Польше. «Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства», — добавил он, но не пояснил, почему Лукашенко не приедет в Варшаву.

Мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, пройдут на полуострове Вестерплатте недалеко от города Гданьска, где 1 сентября 1939 года началось вторжение гитлеровской Германии в Польшу.

Политика
Польша назвала неуместным присутствие Путина на годовщине Второй мировой

О том, что на них не пригласили Путина, стало известно в марте. Тогда замглавы канцелярии польского президента Павел Муха говорил, что страна решила позвать только союзников по «Восточному партнерству» и Евросоюзу. МИД России воспринял такое решение «с недоумением». В польском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что это решение связано с «проблематичной исторической логикой» властей России. При этом польские власти отмечали, что Путин не является персоной нон-грата и может приехать в страну в любое время.

В июле вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что присутствие российского президента на мероприятии, посвященном годовщине вооруженной агрессии против Польши, было бы неуместным. Путина он назвал «лидером, который обращается с соседями такими же методами».

Политика
Польша решила пригласить Путина на 75-ю годовщину освобождения Освенцима

Позднее пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский сообщил о намерении властей пригласить российского лидера на 75-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в начале 2020 года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Вторая мировая война, Польша
Материалы по теме
Польша пояснила отказ позвать Путина на годовщину начала Второй мировой
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter