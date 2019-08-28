СМИ назвали Путина причиной отказа Лукашенко ехать в Польшу

Решение Лукашенко связано с тем, что на памятные мероприятия в Польшу не пригласили Владимира Путина, утверждает польская газета. МИД Белоруссии заявил, что страну на них будет представлять посол

Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Польшу на празднование 80-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на информированный источник в Минске. На мероприятие его пригласил польский лидер Анджей Дуда.

По данным издания, Лукашенко отказался приехать в Польшу, поскольку на памятные мероприятия не пригласили российского президента Владимира Путина. По этой причине белорусские власти «не решились делегировать на празднование высокопоставленного политика», пишет газета.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт не стала комментировать изданию эту информацию.

Как заявил «Белте» пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз, страну на мемориальных мероприятиях в Варшаве будет представлять чрезвычайный и полномочный посол республики в Польше. «Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства», — добавил он, но не пояснил, почему Лукашенко не приедет в Варшаву.

Мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, пройдут на полуострове Вестерплатте недалеко от города Гданьска, где 1 сентября 1939 года началось вторжение гитлеровской Германии в Польшу.