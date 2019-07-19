Польша назвала неуместным присутствие Путина на годовщине Второй мировой

В этом году в Польше пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Участие в них, как ожидается, примут лидеры разных стран. Присутствие российского лидера власти Польши сочли неуместным

Ангела Меркель (слева) и Владимир Путин (в центре) на мероприятии, посвященном 70-летию начала Второй мировой войны. Сентябрь, 2009 год. (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Присутствие президента России Владимира Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, было бы неуместно. Такое заявление сделал вице-премьер Польши Яцек Сасин, говоря о вероятности визита российского лидера на мероприятия.

Сасин назвал российского президента «лидером страны, которая применяет вооруженную агрессию в отношении своих соседей». «И я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается с соседями такими же методами», — приводит слова вице-премьера Polskie Radio.

Он добавил, что уже подтверждено присутствие на мероприятиях президента США Дональда Трампа. Кроме того Варшава рассчитывает на приезд канцлера ФРГ Ангелы Меркель. «Мы направили приглашения широкому кругу лидеров, поэтому мы ожидаем и убеждены, что это будет мероприятие всемирного масштаба», — сказал вице-премьер.

О том, что российского президента не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, стало известно еще весной этого года. Заместитель канцелярии президента Польши Павел Муха тогда говорил, что

Польша решила пригласить только союзников по Евросоюзу и «Восточному партнерству». Тогда же Муха добавил, что российский президент не является персоной нон грата и всегда может приехать в Польшу. Он также поставил под сомнение вклад СССР в разгром нацистcкой Германии.

Российский МИД тогда выразил недоумение, решением Польши отметить 80-ю годовщину Второй мировой в формате без участия России. Москва усмотрела в этом очередное проявление «искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим «приоритетам» систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода».