Зеленский сравнил 100 дней президентства с «тихой прогулкой в сумерках»

Владимир Зеленский отметил, что за 100 дней с момента его вступления в должность президента Украины он услышал много отзывов о своей работе, но самую критичную оценку, по его словам, поставил себе сам. Об этом Зеленский заявил во время выступления в Верховной раде, передает корреспондент РБК.

«Этот период [первые 100 дней президентства] можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости. Это правда», — сказал Зеленский.

После этого Зеленский выразил уверенность в том, что Украина «наконец-то сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться по пути изменений». «Я очень рад, что у нас появился парламент, который действительно готов работать. Не заниматься популизмом, не заваливать важные решения тысячами бессмысленных поправок, а воплощать реальные реформы, которых устали ждать и граждане Украины, и весь цивилизованный мир», — заключил Зеленский.

В Киеве 29 августа начала работу Верховная рада девятого созыва. Перед началом работы все депутаты в соответствии с процедурой принесли присягу. Спикером парламента стал глава партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Президент дал новому созыву год, чтобы доказать эффективность своей работы.