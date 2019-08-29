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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Спикером Верховной рады избран глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков

Депутаты Верховной рады избрали нового председателя украинского парламента, им стал глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков. В его поддержку проголосовало 382 депутата, сообщает корреспондент РБК.

Против избрания Разумкова спикером Верховной рады проголосовали только 26 депутатов, из них 25 — представители партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко.Фракция Порошенко выступила против Разумкова практически единогласно (двое ее членов участия в голосовании не принимали), остальные фракции — (от партий «Слуга народа», «Голос», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутатской группы «За будущее») — также единогласно кандидата от «Слуги народа» поддержали.

Против Разумкова кроме депутатов от «Европейской солидарности» проголосовала только внефракционный депутат, член партии «Свобода» Оксана Савчук, избранная по одномандатному округу в Ивано-Франковской области.

Всего в голосовании за избрание нового спикера Верховной рады приняли участие 408 депутатов.

В июле 2019 года источники РБК, близкие к избирательному штабу партии «Слуга народа», называли Разумкова приоритетным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва. «Он заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала [президентской кампании] была на нем», — говорил один из собеседников РБК.

Разумков родился в 1983 году. Ранее он работал как политтехнолог — руководил Украинской политконсалтинговой группой. В 2006 году Разумков вступил в Партию регионов, вышел из нее в 2010-м.

К «Команде Зе» присоединился осенью 2018 года. В президентскую кампанию был официальным спикером штаба Зеленского и занимался вопросами внутренней политики.

Теги: Украина, Верховная Рада
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