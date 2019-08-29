Зеленский дал новой Раде год и напомнил о возможности роспуска

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с внеочередным посланием к начавшей в четверг работу Верховной раде ІХ созыва, сообщает корреспондент РБК.
В своем обращении глава государства выразил надежду, что после начала работы новой Верховной рады, которая не будет заниматься популизмом и затягивать принятие важнейших решений, рассматривая «тысячи бессмысленных поправок», страна сможет на полной скорости «двинуться путем перемен».
Зеленский призвал депутатов от всех партий работать на благо Украины и предостерег от недобросовестности, прогулов, драк и «кнопкодавства» — голосования за других депутатов. Президент предупредил, что дает новому составу ограниченный срок на то, чтобы доказать свою эффективность, в противном случае новая Рада войдет в историю Украины как парламент, просуществовавший меньше всех, всего один год.