Зеленский дал новой Раде год и напомнил о возможности роспуска

Президент заявил, что на доказательство эффективности своей работы у парламента есть ровно год. «Поверьте, я уже понял: распускать Верховную раду не так уж страшно», — сказал Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с внеочередным посланием к начавшей в четверг работу Верховной раде ІХ созыва, сообщает корреспондент РБК.

В своем обращении глава государства выразил надежду, что после начала работы новой Верховной рады, которая не будет заниматься популизмом и затягивать принятие важнейших решений, рассматривая «тысячи бессмысленных поправок», страна сможет на полной скорости «двинуться путем перемен».

Зеленский призвал депутатов от всех партий работать на благо Украины и предостерег от недобросовестности, прогулов, драк и «кнопкодавства» — голосования за других депутатов. Президент предупредил, что дает новому составу ограниченный срок на то, чтобы доказать свою эффективность, в противном случае новая Рада войдет в историю Украины как парламент, просуществовавший меньше всех, всего один год.