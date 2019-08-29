Зеленский дал новой Раде год и напомнил о возможности роспуска

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,46 -0,34 EUR Бирж. 73,46 -0,47 Brent 60,75 +0,41% USD Нал. 66,96 65,97 EUR Нал. 74,26 73,08 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1054 -0,0021 BTC/USD Бирж. 9 523,70 -216,30 IMOEX 2 708,97 +1,18% RTSI 1 282,87 +1,28% DJIA 26 375,44 +1,30% Nasdaq 7 976,28 +1,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽20 (+74,98%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,93%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+74,98%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,93%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
Верховная рада назначила нового министра иностранных дел Украины Политика, 19:23 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 19:20 Зеленский сравнил 100 дней президентства с «тихой прогулкой в сумерках» Политика, 19:13 Российские волейболистки разгромили словацких на чемпионате Европы Спорт, 19:06 Роберт Левандовски подписал новый контракт с «Баварией» Спорт, 19:04 Набсовет ВЭБа одобрил первый кредит «Газпрому» и экс-партнеру Ротенберга Бизнес, 18:53 «Дочка» «Роснефти» и поставщик авиатоплива Shell прекратили партнерство Бизнес, 18:51 В Болгарии переходившего дорогу россиянина сбил туристический автобус Общество, 18:47 Самолет Ан-2 экстренно сел на поле в Ростовской области Общество, 18:43 ЦСКА объявил о переходе футболиста «Тамбова» Спорт, 18:34 Минфин объявил о выпуске «народных» ОФЗ в новом формате Финансы, 18:32 РФС сократил дисквалификацию сломавшего Чалову нос футболиста Спорт, 18:32 МИД прокомментировал изъятие органов у погибшей в Турции россиянки Общество, 18:22 Скворцова заявила о возвращении к работе уволившихся на Урале хирургов Общество, 18:17
Политика ,  
0 
Зеленский дал новой Раде год и напомнил о возможности роспуска
Президент заявил, что на доказательство эффективности своей работы у парламента есть ровно год. «Поверьте, я уже понял: распускать Верховную раду не так уж страшно», — сказал Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с внеочередным посланием к начавшей в четверг работу Верховной раде ІХ созыва, сообщает корреспондент РБК.

В своем обращении глава государства выразил надежду, что после начала работы новой Верховной рады, которая не будет заниматься популизмом и затягивать принятие важнейших решений, рассматривая «тысячи бессмысленных поправок», страна сможет на полной скорости «двинуться путем перемен».

Политика
Рада назначила самого молодого премьера в истории Украины

Зеленский призвал депутатов от всех партий работать на благо Украины и предостерег от недобросовестности, прогулов, драк и «кнопкодавства» — голосования за других депутатов. Президент предупредил, что дает новому составу ограниченный срок на то, чтобы доказать свою эффективность, в противном случае новая Рада войдет в историю Украины как парламент, просуществовавший меньше всех, всего один год.

Политика
Партия Зеленского подготовила почти 500 поправок в Конституцию Украины

«Это ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную раду не так уж страшно», — отметил Зеленский и напомнил о досрочном роспуске предыдущего созыва, который инициировал после инаугурации. И тут же выразил уверенность, что с новой Верховной радой такого не произойдет.

«Меньше эсэмэсок, больше законов!» — призвал Зеленский, завершив речь словами: «Слава Украине!»

Авторы: Елизавета Антонова, Евгений Калюков
Теги: Владимир Зеленский, Верховная рада, Украина
Материалы по теме
Спикером Верховной рады избран глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков
Политика
Депутаты новой Рады дали присягу на верность Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter