СМИ узнали об инвестициях $50 млн в бренд нижнего белья Рианны

Бренд нижнего белья Savage X Fenty, одним из основателей которого является певица Рианна, получил от инвесторов около $50 млн после успеха в первый год продаж. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Бренд получил инвестиции от венчурной компании рэпера Jay-Z 2Marcy Venture Partners LLC, от фирмы, ориентированной на рост капитала компаний, Avenir Growth Capital, а также от самой Рианны и совладельца бренда Techstyle Fashion Group. С учетом предыдущего раунда инвестиций общая сумма привлеченных средств составила $70 млн.

Как пишет WSJ, с момента запуска своей дебютной коллекции в мае 2018-го бренд Рианны отвоевывает долю рынка у бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Однако бренд Рианны лишь приближается к уровню доходов от продаж этой марки. Источники сообщили газете, что годовой доход бренда Savage X Fenty составляет $150 млн, в то время как продажи Victoria’s Secret в прошлом году составили $7,37 млрд.

В июле Forbes назвал американскую R&B и поп-исполнительницу Рианну самой богатой женщиной в мире музыки. По оценкам журнала, она заработала $600 млн и стала богаче Мадонны, Селин Дион и Бейонсе. Рианна также является совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, который была запущен в сентябре 2017 года. За первые несколько недель существования объем продаж продукции под этим брендом достиг $100 млн, и продажи бренда продолжают расти.