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10 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира
Forbes опубликовал очередной рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Больше всех за последние 12 месяцев — $185 млн — заработала певица Тейлор Свифт. На втором месте — Кайли Дженнер, которую журнал недавно назвал самым молодым из самостоятельно заработавших свое состояние миллиардеров. Ее годовой доход составил $170 млн. Кто вошел в первую десятку рейтинга — в материале РБК
Тейлор Свифт
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица, обладательница десяти премий Grammy и 23 Billboard Music Awards. Впервые вошла в список Forbes в 2015 году.

Возраст: 29 лет

Доход за последние 12 месяцев: $185 млн
 

Кайли Дженнер
Фото: Rich Fury / Invision / AP

Модель, создатель бренда косметики Kylie Cosmetics. Ее Instagram входит в десятку самых популярных в мире. В 2019 году стала самым молодым, по версии Forbes, из самостоятельно заработавших свое состояние миллиардеров.

Возраст: 21 год

Доход за последние 12 месяцев: $170 млн

Канье Уэст
Фото: Brent N. Clarke / Invision / AP

Хип-хоп-исполнитель, продюсер. Один из самых продаваемых артистов и один из рекордсменов Grammy (21 выигранная статуэтка). Входит в топ-100 самых влиятельных людей мира журнала Time.

Возраст: 42 года

Доход за последние 12 месяцев: $150 млн

Лионель Месси
Фото: Natacha Pisarenko / AP

Футболист, капитан национальной сборной Аргентины. Шесть раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и столько же — чемпионата Испании.

Возраст: 32 года

Доход за последние 12 месяцев: $127 млн

Эд Ширан
Фото: Sam Mircovich / Reuters

Британский музыкант, композитор. Обладатель двух премий Grammy.

Возраст: 28 лет

Доход за последние 12 месяцев: $110 млн

Криштиану Роналду
Фото: Massimo Pinca / Reuters

Португальский футболист, один из самых дорогих игроков за всю историю футбола. Семь раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА.

Возраст: 34 года

Доход за последние 12 месяцев: $109 млн

Неймар
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». В 2016 году стал олимпийским чемпионом.

Возраст: 27 лет

Доход за последние 12 месяцев: $105 млн

The Eagles
Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Американская рок-группа. Альбом Their Greatest Hits 1971–1975 считается самым популярным альбомом США.

Доход за последние 12 месяцев: $100 млн

Фил Макгроу
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский психолог, писатель, ведущий программы «Доктор Фил», основатель фонда по борьбе с детским ожирением.

Возраст: 68 лет

Доход за последние 12 месяцев: $95 млн

Сауль Альварес
Фото: John Locher / AP

Мексиканский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Самый высокооплачиваемый спортсмен в истории.

Возраст: 28 лет

Доход за последние 12 месяцев: $94 млн

Теги: мультимедиа, Тейлор Свифт
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Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире
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