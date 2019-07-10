10 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира

Певица, обладательница десяти премий Grammy и 23 Billboard Music Awards. Впервые вошла в список Forbes в 2015 году.
Возраст: 29 лет
Доход за последние 12 месяцев: $185 млн
Модель, создатель бренда косметики Kylie Cosmetics. Ее Instagram входит в десятку самых популярных в мире. В 2019 году стала самым молодым, по версии Forbes, из самостоятельно заработавших свое состояние миллиардеров.
Возраст: 21 год
Доход за последние 12 месяцев: $170 млн
Хип-хоп-исполнитель, продюсер. Один из самых продаваемых артистов и один из рекордсменов Grammy (21 выигранная статуэтка). Входит в топ-100 самых влиятельных людей мира журнала Time.
Возраст: 42 года
Доход за последние 12 месяцев: $150 млн
Футболист, капитан национальной сборной Аргентины. Шесть раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и столько же — чемпионата Испании.
Возраст: 32 года
Доход за последние 12 месяцев: $127 млн
Британский музыкант, композитор. Обладатель двух премий Grammy.
Возраст: 28 лет
Доход за последние 12 месяцев: $110 млн
Португальский футболист, один из самых дорогих игроков за всю историю футбола. Семь раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА.
Возраст: 34 года
Доход за последние 12 месяцев: $109 млн
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». В 2016 году стал олимпийским чемпионом.
Возраст: 27 лет
Доход за последние 12 месяцев: $105 млн
Американская рок-группа. Альбом Their Greatest Hits 1971–1975 считается самым популярным альбомом США.
Доход за последние 12 месяцев: $100 млн
Американский психолог, писатель, ведущий программы «Доктор Фил», основатель фонда по борьбе с детским ожирением.
Возраст: 68 лет
Доход за последние 12 месяцев: $95 млн
Мексиканский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Самый высокооплачиваемый спортсмен в истории.
Возраст: 28 лет
Доход за последние 12 месяцев: $94 млн