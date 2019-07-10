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Курс доллара на 11 июля USD ЦБ: 63,8 (+0,03)

Курс евро на 11 июля EUR ЦБ: 71,56 (+0,1)

В Петербурге представили проекты корабля «Кайман» и авианосца «Ламантин»

Федор Смолов объяснил пост в поддержку Ивана Голунова

СМИ сообщили об обстреле автоколонны с губернатором Донецкой области

К бегу какой сложности вы готовы. Тест

Росстандарт сообщил об отзыве в России 145 кабриолетов Bentley

Итальянский футбольный клуб объявил о переходе бывшего игрока ЦСКА

Раскрыто имя нового конечного бенефициара футбольного ЦСКА

10 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира

Борт с находившимися в тюрьме Ирака российскими детьми вылетел в Москву

Посольство назвало «дикостью» отказ в визе в Британию дипломату из России

ОЗХО создала спецкоманду для поиска виновных в химатаках в Сирии

Нефть Brent подорожала на 3% из-за данных о запасах в США

ВЭБ сообщил о ситуации с заложенными акциями футбольного ЦСКА

Как увидеть Будапешт и получить кэшбек на расходы