Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,17 -0,18 EUR Бирж. 73,30 -0,17 Brent 61,86 +0,13% USD Нал. 65,61 63,42 EUR Нал. 73,90 71,25 USD ЦБ 65,16 -0,39 EUR ЦБ 73,42 +0,21 EUR/USD 1,1253 +0,0011 BTC/USD Бирж. 7 781,10 +81,37 IMOEX 2 706,29 -0,87% RTSI 1 307,55 -0,58% DJIA 25 332,18 +2,06% Nasdaq 7 527,12 +2,65%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
AMD $30 (+1,87%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,86%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,67%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+117,79%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
AMD $30 (+1,87%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,86%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,67%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+117,79%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 65,16 (-0,39) Quote, 04 июн, 12:37
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 73,42 (+0,21) Quote, 04 июн, 12:37
РВСН получат три полка с комплексами «Ярс» и один с «Авангардом» Политика, 03:12 Украинскому эксперту запретили появляться в программе из-за оскорблений Общество, 02:35 Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики Экономика, 02:26 «Лион» опроверг трансфер Ферлана Менди в «Реал» Спорт, 02:10 Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки Общество, 01:54 Упавшая на рельсы на серой ветке московского метро пенсионерка погибла Общество, 01:39 Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка Политика, 01:19 Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Политика, 00:48 Российские волейболистки проиграли шестой матч Лиги наций из семи Спорт, 00:43 Минюст предложил обязать алиментщиков обеспечивать детей жильем Экономика, 00:24 В Краснодарском крае четыре человека пострадали из-за взрыва гранаты Общество, 00:02 Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства Экономика, 00:00 Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина Политика, 00:00 Неискренность всегда заметна: 5 правил Аполлона для инстаграм-блогера РБК Стиль и HUAWEI, 04 июн, 23:55
Общество ,  
0 
Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
Рейтинг возглавила 31-летняя певица Рианна, которая, по оценкам журнала, заработала $600 млн. Таким образом состояние исполнительницы, отмечают в Forbes, превысило капитал Мадонны, Селин Дион и Бейонсе
Рианна (Фото: Francois Mori / AP)

Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну. Ее капитал, по версии издания, в сумме достиг $600 млн, говорится в материале на сайте журнала. Таким образом, американская R&B и поп-исполнительница стала богаче Мадонны (ее состояние в Forbes оценивают в $570 млн), Селин Дион ($450 млн) и Бейонсе ($400 млн).

Большую часть капитала Рианне, поясняют авторы рейтинга, принесла не музыка, а ее сотрудничество с французским производителем предметов роскоши LVMH, которым управляет миллиардер Бернар Арно (его состояние, по информации журнала, составляют $90,6 млрд). LVMH производит предметы под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др.

Рианна в свою очередь, напоминает издание, вместе с LVMH является совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, который был запущен в сентябре 2017 года. За первые несколько недель существования его объем продаж достиг $100 млн, чему способствовала известность Рианны и 71 млн ее подписчиков в Instagram, отмечает Forbes. Сейчас продажи Fenty Beauty продолжают расти. В прошлом году, по оценкам журнала, он получил доход в $570 млн. LVMH, по данным издания, владеет примерно 50% Fenty Beauty, у Рианны — около 15% компании.

Помимо этого, в мае LVMH и Рианна, замечает Forbes, объявили о скором создании нового модного дома под названием Fenty. Предполагалось, что он будет производить одежду, обувь, аксессуары и украшения премиум-класса.

Кроме того, вместе с американской фирмой TechStyle Fashion Group Рианна, замечает издание, является совладельцем линии нижнего белья Savage X Fenty.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Forbes, певица, Рианна
Материалы по теме
Рианна подала иск к отцу из-за использования их общей фамилии
Общество
Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса
Общество
Певица Рианна повторила эротический "подвиг" А.Волочковой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter