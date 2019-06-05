Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки

Рейтинг возглавила 31-летняя певица Рианна, которая, по оценкам журнала, заработала $600 млн. Таким образом состояние исполнительницы, отмечают в Forbes, превысило капитал Мадонны, Селин Дион и Бейонсе

Рианна (Фото: Francois Mori / AP)

Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну. Ее капитал, по версии издания, в сумме достиг $600 млн, говорится в материале на сайте журнала. Таким образом, американская R&B и поп-исполнительница стала богаче Мадонны (ее состояние в Forbes оценивают в $570 млн), Селин Дион ($450 млн) и Бейонсе ($400 млн).

Большую часть капитала Рианне, поясняют авторы рейтинга, принесла не музыка, а ее сотрудничество с французским производителем предметов роскоши LVMH, которым управляет миллиардер Бернар Арно (его состояние, по информации журнала, составляют $90,6 млрд). LVMH производит предметы под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др.

Рианна в свою очередь, напоминает издание, вместе с LVMH является совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, который был запущен в сентябре 2017 года. За первые несколько недель существования его объем продаж достиг $100 млн, чему способствовала известность Рианны и 71 млн ее подписчиков в Instagram, отмечает Forbes. Сейчас продажи Fenty Beauty продолжают расти. В прошлом году, по оценкам журнала, он получил доход в $570 млн. LVMH, по данным издания, владеет примерно 50% Fenty Beauty, у Рианны — около 15% компании.

Помимо этого, в мае LVMH и Рианна, замечает Forbes, объявили о скором создании нового модного дома под названием Fenty. Предполагалось, что он будет производить одежду, обувь, аксессуары и украшения премиум-класса.

Кроме того, вместе с американской фирмой TechStyle Fashion Group Рианна, замечает издание, является совладельцем линии нижнего белья Savage X Fenty.