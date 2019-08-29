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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
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Владелец обрушившегося в Новосибирске здания опубликовал список погибших

Компания-владелец здания, обрушившегося накануне в Новосибирске, Сибирская генерирующая компания, обнародовала имена троих работников субподрядной организации, погибших при обвале здания в Новосибирске. Список появился на странице СГК во «ВКонтакте».

«В результате вчерашней трагедии в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации: Герасимов Григорий Александрович, Григорьев Андрей Георгиевич, Шкотских Руслан Янович», — сообщила пресс-служба компании.

В СГК пообещали оказать материальную поддержку семьям погибших.

Фотогалерея 
Обрушение здания в Новосибирске. Фоторепортаж

В Новосибирске 28 августа на рабочих обвалилась стена здания. Обрушение произошло во время планового ремонта теплотрассы. В результате инцидента погибли трое рабочих, еще нескольких человек удалось спасти. В мэрии возможной причиной обрушения назвали сползание грунта. До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что обрушение стены и перекрытий могло быть вызвано нарушением требований при строительстве.

Позже были задержаны три представителя подрядной организации. Открытое по факту происшествия уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при проведении работ) передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Теги: Новосибирск, обрушение, обрушение здания, список погибших
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