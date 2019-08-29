Владелец обрушившегося в Новосибирске здания опубликовал список погибших

Компания-владелец здания, обрушившегося накануне в Новосибирске, Сибирская генерирующая компания, обнародовала имена троих работников субподрядной организации, погибших при обвале здания в Новосибирске. Список появился на странице СГК во «ВКонтакте».

«В результате вчерашней трагедии в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации: Герасимов Григорий Александрович, Григорьев Андрей Георгиевич, Шкотских Руслан Янович», — сообщила пресс-служба компании.

В СГК пообещали оказать материальную поддержку семьям погибших.

В Новосибирске 28 августа на рабочих обвалилась стена здания. Обрушение произошло во время планового ремонта теплотрассы. В результате инцидента погибли трое рабочих, еще нескольких человек удалось спасти. В мэрии возможной причиной обрушения назвали сползание грунта. До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что обрушение стены и перекрытий могло быть вызвано нарушением требований при строительстве.