Под завалами обвалившегося дома в Новосибирске не осталось людей

Под завалами обвалившегося дома в Новосибирске не осталось людей

Из-под завалов обвалившегося здания в Новосибирске извлекли всех людей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области.

«Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске. Людей под завалами больше нет», — заявили в МЧС.

Ранее из-под завалов извлекли тело последнего погибшего.

«Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб», — говорится на странице Сибирской генерирующей компании — владельца здания.