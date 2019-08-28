Мэрия назвала вероятную причину обрушения стены на рабочих в Новосибирске

Мэрия назвала вероятную причину обрушения стены на рабочих в Новосибирске

Возможной причиной обрушения стены реконструируемого здания в Новосибирске могло было быть сползание грунта. Сообщение опубликовано на сайте мэрии города.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах писал, что причиной обрушения стены и перекрытий в здании могло стать нарушение требований при строительстве.

Обрушение стены здания в Новосибирске произошло 28 августа, площадь обрушения составила 350 кв. м. По последним данным, при обрушении погибли два человека. В данный момент продолжаются поиски последнего пропавшего.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). По данным ведомства, обрушение произошло во время планового ремонта теплотрассы.