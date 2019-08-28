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Hewlett Packard Enterprise $15 (+13,64%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,54%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,87%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Зеленский сообщил Болтону о желании включить США в «нормандский формат»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил советнику американского лидера по вопросам национальной безопасности Джону Болтону, что надеется на участие США в переговорах по ситуации в Донбассе, и отметил, что Украина поддерживает включение Соединенных Штатов в «нормандский формат». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского президента по итогам встречи политиков.

«Президент Украины выразил надежду, что США смогут привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса, и отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к «нормандскому формату», — говорится в сообщении.

На встрече с Болтоном Зеленский поблагодарил американскую сторону за «мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности» страны и помощь в урегулировании ситуации в Донбассе.

Ранее Болтон в интервью украинскому филиалу «Радио Свобода» сообщил, что США или Великобритания могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины. По его словам, Великобритания и Соединенные Штаты будут рады принять участие в «нормандском процессе».

В июле Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину изменить формат нормандских переговоров, в которых сейчас помимо России и Украины участвуют Германия и Франция, и присоединить к ним США и Великобританию. В российском МИДе ответили, что не против расширения числа участников. Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку», назвав его неактуальным.

Теги: «нормандский формат», Джон Болтон, Владимир Зеленский
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