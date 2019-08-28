Захарова назвала освобождение Вышинского первым шагом к справедливости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение киевского суда освободить из-под стражи главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Освобождение Вышинского из-под стражи — это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста», — написала она на своей странице в Facebook.

В ходе регулярного брифинга официальный представитель МИДа также прокомментировала это событие, отметив, что Россия рассчитывает «на скорое и полное оправдание» Вышинского (цитата по ТАСС).

Ранее освобождение украинского журналиста приветствовали в Кремле. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение справедливым и лишенным политического контекста.