Кремль оценил решение украинского суда освободить Вышинского

Кремль приветствует решение украинского суда, который освободил главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное поручительство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. Пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», — сказал он.

Кирилл Вышинский, которого на Украине обвиняют в госизмене и незаконном обороте оружия, вышел из-под стражи 28 августа. Обвинение и суд согласились с доводами защиты, которые настаивали на освобождении журналиста. Вышинский обязался являться на судебные заседания по первому требованию.

Ранее адвокат Вышинского сообщил, что тот отказывается участвовать в готовящемся обмене заключенными между Россией и Украиной, добиваясь полного снятия обвинений. Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявлял, что Киев готов освободить Вышинского в обмен на возвращение украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. В Кремле в ответ предлагали украинским властям первым освободить Вышинского в знак стремления к налаживанию отношений.