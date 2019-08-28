Москалькова назвала справедливым решение об освобождении Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала справедливым решение Подольского суда Киева об освобождении главы портала «РИА Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена.

«Приветствую решение Подольского суда Киева, который сегодня освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное поручительство. Считаю это решение справедливым, лишенным политического подтекста», — говорится в сообщении. Омбудсмен отметила, что освобождение журналиста дает надежду на дальнейшее объективное разбирательство его дела, а также поздравила самого Вышинского, его близких и всех, кто способствовал освобождению.

Главный редактор украинского «РИА Новости» Кирилл Вышинский, обвиненный Киевом в государственной измене и незаконном обороте оружия, вышел из-под стражи 28 августа. Обвинение и суд согласились с доводами защиты, настаивавшей на освобождении журналиста. Вышинский пообещал по первому требованию являться на заседания суда.

Решение отпустить Вышинского поддержали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские власти «приветствуют» такое решение. «Пока в оценках ограничимся», — добавил он.