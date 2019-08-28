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Baidu $181 (+75,85%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,26%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,7%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
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Вышинский увидел в своем деле причину ухода Порошенко

Глава портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в зале суда из-под стражи, заявил, что его дело носило политический характер, так как экс-президент Украины Петр Порошенко рассчитывал таким образом повысить свою популярность. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я к этому [делу] отнесся с первого дня как к попытке поднять политический рейтинг ушедшего президента, попытка оказалась неудачной», — сказал он. Вышинский добавил, что данная попытка стоила Порошенко своего места, а ему — больше года содержания в тюрьме.

Общество
Суд в Киеве освободил из-под стражи Кирилла Вышинского

Главный редактор украинского агентства «РИА Новости», который находился под стражей более 400 дней, Кирилл Вышинский был освобожден под личное обязательство 28 августа.

Журналист обязался являться в суд или к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места жительства или работы, а также избегать общения со свидетелями по его делу.

Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев обвинил его в госизмене. Вышинский своей вины не признавал. За все время суд восемь раз продлевал журналисту меру пресечения в виде содержания в тюрьме.

Теги: Петр Порошенко, Украина
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