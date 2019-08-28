Вышинский увидел в своем деле причину ухода Порошенко

Глава портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в зале суда из-под стражи, заявил, что его дело носило политический характер, так как экс-президент Украины Петр Порошенко рассчитывал таким образом повысить свою популярность. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я к этому [делу] отнесся с первого дня как к попытке поднять политический рейтинг ушедшего президента, попытка оказалась неудачной», — сказал он. Вышинский добавил, что данная попытка стоила Порошенко своего места, а ему — больше года содержания в тюрьме.

Главный редактор украинского агентства «РИА Новости», который находился под стражей более 400 дней, Кирилл Вышинский был освобожден под личное обязательство 28 августа.

Журналист обязался являться в суд или к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места жительства или работы, а также избегать общения со свидетелями по его делу.