Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Третьего погибшего извлекли из-под обломков частично обвалившегося в Новосибирске здания. Об этом сообщается в аккаунте компании-владельца строения — Сибирской генерирующей компании — в социальной сети «ВКонтакте».

«Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб», — говорится в сообщении. Ранее в компании сообщили, что двоих рабочих достали из-под завалов живыми, еще двое погибли.

28 августа в реконструируемом одноэтажном здании в Новосибирске на рабочих обрушилась стена. Площадь обрушения составила 350 кв. м. На месте ЧП находились более десятка рабочих, по данным СК, они проводили плановый ремонт теплотрассы возле здания.

В мэрии вероятной причиной обрушения назвали сползание грунта. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что причиной обрушения стены и перекрытий могло стать нарушение требований при строительстве. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ).