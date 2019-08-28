В Новосибирске обнаружили тело второго погибшего при обрушении

При разборе завалов на месте обрушения стены здания в Новосибирске обнаружен еще один погибший. Об этом говорится в сообщении пресс-службы владельца частично обрушившегося здания, компании СГК, во «ВКонтакте».

«Из-под завалов обрушенной стены достали еще одного погибшего. Поиски последнего пропавшего продолжаются. Работают два крана, МЧС, сотрудники СГК, кинологи и четыре собаки», — сообщили в компании. Ранее в СГК сообщали, что под завалами остаются еще два человека.

В МЧС подтвердили информацию, что из-под завалов извлечен второй погибший, передает «РИА Новости».

Об обрушении части реконструируемого здания в Новосибирске стало известно утром 28 августа. Стена обвалилась на траншею, в которой находились рабочие, занимавшиеся ремонтом теплотрассы, говорилось в сообщении Следственного комитета. Площадь обрушения составила 350 кв. м.