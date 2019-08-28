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Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке под Москвой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера России Максима Акимова.

«Мы только что совершили первый проезд по нашему технологичному полигону на поезде «Ласточка» в абсолютно беспилотном режиме, отработав не только технологии общения подвижного состава с дорогой, а все технологии, которые задействуют техническое зрение, управляя движением состава абсолютно без участия человека, но и технологии дистанционного управления», — заявил вице-премьер. В ходе поездки на «Ласточке» была также протестирована внештатная ситуация: поезд автоматически затормозил перед лежавшим на путях манекеном.

Вице-премьер отметил, что при разработке беспилотного поезда были задействованы только российские системы.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил, что РЖД «перешли к беспилотным технологиям». «По международным стандартам существует четыре уровня работы в беспилотном режиме. Мы на сегодняшний момент оттестировали третий уровень» — заявил он. По словам Белозерова, запуск технологии разбит на несколько этапов. «Окончательный шаг мы планируем сделать в 2021 году», — заявил гендиректор РЖД. Он также сообщил, что первые беспилотные поезда в России появятся на МЦК.

Белозеров отметил, что труд машинистов по-прежнему будет востребован. «Несколько изменится их функционал, но [...] наблюдение за системой все равно останется за человеком», — сказал он.

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Беспилотными технологиями в России активно занимается «Яндекс». По данным UBS, к 2030 году бизнес компании в сфере создания беспилотных автомобилей может стоить более $6,4 млрд. В начале августа стало известно, что «Аэронет» и ведущие авиапроизводители займутся созданием беспилотного авиатакси. А 10 июля «Роскосмос» представил беспилотный трактор, разработанный его «дочкой» — Научно-производственным объединением автоматики.

Теги: РЖД, скоростной поезд, «Ласточка»
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