РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке под Москвой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера России Максима Акимова.

«Мы только что совершили первый проезд по нашему технологичному полигону на поезде «Ласточка» в абсолютно беспилотном режиме, отработав не только технологии общения подвижного состава с дорогой, а все технологии, которые задействуют техническое зрение, управляя движением состава абсолютно без участия человека, но и технологии дистанционного управления», — заявил вице-премьер. В ходе поездки на «Ласточке» была также протестирована внештатная ситуация: поезд автоматически затормозил перед лежавшим на путях манекеном.

Вице-премьер отметил, что при разработке беспилотного поезда были задействованы только российские системы.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил, что РЖД «перешли к беспилотным технологиям». «По международным стандартам существует четыре уровня работы в беспилотном режиме. Мы на сегодняшний момент оттестировали третий уровень» — заявил он. По словам Белозерова, запуск технологии разбит на несколько этапов. «Окончательный шаг мы планируем сделать в 2021 году», — заявил гендиректор РЖД. Он также сообщил, что первые беспилотные поезда в России появятся на МЦК.

Белозеров отметил, что труд машинистов по-прежнему будет востребован. «Несколько изменится их функционал, но [...] наблюдение за системой все равно останется за человеком», — сказал он.