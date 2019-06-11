Беспилотные автомобили подготовят к запуску на дорогах 10 регионов страны

Правительство готовится расширить до 10 регионов географию тестирования беспилотных авто на обычных дорогах. Разработчикам технологии нужно проводить эксперименты в реальных условиях, иначе их могут опередить зарубежные компании

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Зону тестирования беспилотного транспорта на дорогах общего пользования могут расширить до десяти регионов. К Москве и Республике Татарстан, где до сих пор проводились эксперименты, предложено добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край. Это следует из проекта изменений в постановление правительства от 26 ноября 2018 года, подготовленного рабочей группой Национальной технологической инициативы «Автонет» (копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил президент НП «ГЛОНАСС» и соруководитель рабочей группы Александр Гурко).

При этом сохранятся требования к беспилотникам о предварительной проверке их безопасности в испытательной лаборатории, о страховании ответственности собственника такого автомобиля на сумму 10 млн руб. и о проведении испытаний под контролем водителя-испытателя.

«Для каких-то регионов это вопрос имиджа и репутации, для других — возможность привлечь инвестиции. Для некоторых подобные проекты имеют практическую ценность, потому что внедрение беспилотников может сократить транспортные затраты», — отметил Александр Гурко. По его словам, есть гипотеза, что коммунальная техника на ограниченной или закрытой территории или пассажирские автобусы малой вместимости вполне могут быть беспилотными.

По словам Гурко, к ним поступили заявки на участие в тестировании на дорогах общего пользования от половины российских регионов, но расширять географию эксперимента решили постепенно. Предполагается, что первыми на дороги выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами «Яндекса». Также к экспериментам проявляли интерес КамАЗ, АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» (НКБ ВС), Университет Иннополис, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), КБ «Аврора», а также ряд зарубежных автопроизводителей.