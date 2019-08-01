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«Аэронет» решил собрать консорциум для создания беспилотного аэротакси
«Аэронет» собирает консорциум для разработки прототипа беспилотного летающего такси. В мире подобные проекты развивают, например, Boeing и Airbus, но в России с учетом особых погодных условий потребуются собственные разработки
Фото: nti-aeronet.ru

Ведущие авиапроизводители и рабочая группа «Аэронет» создадут консорциум, который займется развитием беспилотного летающего такси. Об этом РБК рассказал представитель НТИ. По его словам, задача по созданию аэротакси, в том числе в рамках возможного объединения, внесена в актуализированную «дорожную карту» развития направления «Аэронет». В перспективе в консорциум могут войти несколько частных компаний — активных участников «Аэронета», обсуждается также участие АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина».

Что такое НТИ и «Аэронет»

«Национальная технологическая инициатива» (НТИ) — это долгосрочная госпрограмма, направленная на создание условий для лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. Разработка НТИ началась в конце 2014 года. Функции ее организаторов возложены на Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Российскую венчурную компанию (РВК). Основной инструмент реализации НТИ — «дорожные карты». Президиум совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию одобрил «дорожные карты» по нескольким перспективным рынкам, как то AeroNet (беспилотные летательные аппараты), MariNet (беспилотный морской транспорт), NeuroNet (средства человеко-машинных коммуникаций) и другие.

Участники консорциума планируют запустить экспериментальную модель воздушного транспорта в 2025 году. На реализацию проекта потребуется около 1,5 млрд руб., оценили в «Аэронете». Эти средства планируется направить на разработку эскизно-технического проекта, сборку и испытания экспериментального аппарата. Как пояснил представитель НТИ, новый вид воздушного транспорта должен иметь разумную стоимость, невысокий уровень шума, сопоставимый с обычным автомобилем, и быть простым в обслуживании. Кроме того, надо решить вопрос вертикального взлета и посадки, добавил он. Для консорциума может быть создано отдельное юрлицо, детали также пока обсуждаются.

По словам представителя «Аэронета», вопрос финансирования пока не решен. «Не менее 70% от заявленной суммы планируется привлечь от государства, например от институтов развития. Остальное — от частных инвесторов», — сообщил представитель НТИ.

Представитель пресс-службы VEB Ventures (в прошлом «ВЭБ-Инновации») сообщил, что проекты НТИ «находятся в приоритете компании», но комментировать возможные инвестиции в проект аэротакси, по его словам, «пока преждевременно». Представитель РВК не ответил на момент публикации.

В какой стадии в России находится разработка летающих беспилотников, способных переводить пассажиров, и каковы перспективы этого рынка — в материале «РБК Prо».

Авторы: Александра Посыпкина, Инна Сидоркова
Теги: аэротакси, беспилотник, новые технологии, «Вертолеты России»
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