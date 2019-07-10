«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор

Несколькими месяцами ранее корпорация объявила о планах разработать беспилотный «медицинский» трамвай, который будет оснащен медицинским оборудованием, чтобы в ходе поездки пассажиры могли проходить обследование

Входящее в «Роскосмос» Научно-производственное объединение автоматики представило прототип инновационной модели беспилотного трактора. Презентация прошла в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба космической корпорации.

Как уточняют в компании, у беспилотного трактора отсутствуют привычные органы управления, в нем нет кабины, руля и педалей. Машина во время движения способна не только автономно двигаться, но и определять свое положение на местности. Это стало возможным благодаря системам разработки НПО автоматики, установленным на транспортном средстве.

Движение трактора осуществляется благодаря специальному контроллеру, который получает необходимую для построения маршрута информацию со спутника и обрабатывает ее. Машина также способна учиться в процессе ее использования, накапливая знания о маршрутах и особенностях движения. «Глаза» трактора — специальные камеры, установленные в корпусе.

«Наша система управления универсальна, и с определенными доработками ее можно установить практически на любой комбайн или трактор, тем самым сделать его беспилотным и эффективным», — заявил гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра.