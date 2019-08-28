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Bristol-Myers Squibb $55 (+14,7%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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Политика ,  
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Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма. Об этом он сообщил в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

«В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это создало бы прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — заявил он. Вместе с тем представитель США отметил, что не ожидает, что это случится в ближайшем времени.

Политика
Трамп заявил о провале Обамой задачи помешать Путину присоединить Крым

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что будет работать над возвращением России в «Большую семерку», как того хочет президент Дональд Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл условия для повторного приглашения России в формат. По мнению украинского лидера, Москва должна отказаться от Крыма и освободить политических заключенных. В команде президента Украины заявили о создании группы по выработке стратегии «реинтеграции» Крыма и территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Теги: Украина, Курт Волкер, Крым
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