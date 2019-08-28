Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма. Об этом он сообщил в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

«В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это создало бы прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — заявил он. Вместе с тем представитель США отметил, что не ожидает, что это случится в ближайшем времени.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что будет работать над возвращением России в «Большую семерку», как того хочет президент Дональд Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл условия для повторного приглашения России в формат. По мнению украинского лидера, Москва должна отказаться от Крыма и освободить политических заключенных. В команде президента Украины заявили о создании группы по выработке стратегии «реинтеграции» Крыма и территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР.