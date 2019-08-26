Трамп заявил о провале Обамой задачи помешать Путину присоединить Крым

По мнению Дональда Трампа, у Барака Обамы были механизмы по предотвращению вхождения полуострова в состав России, однако тот ими не воспользовался

Дональд Трамп (Фото: Ian Langsdon / EPA / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его предшественника Барака Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к России, однако тот с этим не справился. Об этом Трамп заявил по итогам саммита G7 в Биаррице, сообщает корреспондент РБК.

«Обаму перехитрили. Он мог остановить присоединение Крыма с помощью чего угодно», — сказал Трамп.

Перед саммитом Трамп заявлял, что Россию исключили из состава G8 в связи с тем, что президент Владимир Путин «переиграл» тогдашнего лидера США Барака Обаму. «Я полагаю, президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия в [составе G8], и хотел, чтобы России не было [в этом формате], потому что Путин его переиграл», — сказал Трамп, отметив, что России следовало бы вернуться в состав G8.

Формат «восьмерки» существовал с 1997 года. Россию исключили из его состава после присоединения Крыма в середине марта 2014 года. Тогда саммит должен был состояться в Сочи, однако в конце марта лидеры G8 высказались за проведение альтернативной встречи в Брюсселе без участия Путина. Сейчас в G7 входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония.