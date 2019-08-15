Команда Зеленского назвала ключевые шаги для возвращения Крыма и Донбасса

В Киеве заявили о создании специальной группы, основная задача которой — разработка «стратегии реинтеграции» Крыма и территорий ЛНР и ДНР

Киеву необходимо вернуть Крым, а также территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, разработка соответствующего плана уже началась. Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Руслан Рябошапка.

По его словам, уже создана группа, которая начала обсуждать вопрос «реинтеграции» этих территорий. «С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранение нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещение убытков будет подготовлена концепция переходного правосудия», — написал он.

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