Помпео пообещал заняться возвращением России в G7

О необходимости вернуть Россию в «Большую семерку» ранее высказался президент Дональд Трамп. Госсекретарь США заявил, что будет работать над достижением этой цели

Майк Помпео (Фото: Michael Conroy / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7, как того желает президент Дональд Трамп. Об этом главный американский дипломат заявил в интервью телеканалу Fox59.

«Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать над достижением этой цели», — сказал Помпео.

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