Политика , 28 авг, 03:43
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Помпео пообещал заняться возвращением России в G7
О необходимости вернуть Россию в «Большую семерку» ранее высказался президент Дональд Трамп. Госсекретарь США заявил, что будет работать над достижением этой цели
Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7, как того желает президент Дональд Трамп. Об этом главный американский дипломат заявил в интервью телеканалу Fox59.
«Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать над достижением этой цели», — сказал Помпео.
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