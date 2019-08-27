Глава Минприроды предложил ввести блогеров в оперативные штабы при ЧС

В оперативные штабы, которые организуются во время чрезвычайных происшествий, необходимо ввести блогеров и общественные организации, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Такое заявление министр сделал во время встречи со студентами в Ханты-Мансийске, сообщают «РИА Новости».

«При реагировании на ту или иную чрезвычайную ситуацию, когда штаб организует губернатор, он должен туда включать общественную организацию и, скорее всего, одного из активных блогеров, чтобы не формировалась иллюзия того, что мы бензином тушим пожары», — сказал Кобылкин, отвечая на вопрос о радиационном фоне после взрывов боеприпасов в Ачинске.

Кобылкин назвал радиационную обстановку в Ачинском районе абсолютно нормальной и заявил, что причин для беспокойства нет.

Министр также напомнил, что ранее в соцсетях распространялась непроверенная информация о том, что экстренные службы не могут справиться с пожарами в Сибири. Он отметил, что у пожарных не было доступа к Сети, однако их родные и близкие видели неприятные обсуждения в интернете.