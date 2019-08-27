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Доллар/Рубль ₽67 (+0,74%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,53%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Глава Минприроды предложил ввести блогеров в оперативные штабы при ЧС

В оперативные штабы, которые организуются во время чрезвычайных происшествий, необходимо ввести блогеров и общественные организации, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Такое заявление министр сделал во время встречи со студентами в Ханты-Мансийске, сообщают «РИА Новости».

«При реагировании на ту или иную чрезвычайную ситуацию, когда штаб организует губернатор, он должен туда включать общественную организацию и, скорее всего, одного из активных блогеров, чтобы не формировалась иллюзия того, что мы бензином тушим пожары», — сказал Кобылкин, отвечая на вопрос о радиационном фоне после взрывов боеприпасов в Ачинске.

Кобылкин назвал радиационную обстановку в Ачинском районе абсолютно нормальной и заявил, что причин для беспокойства нет.

Министр также напомнил, что ранее в соцсетях распространялась непроверенная информация о том, что экстренные службы не могут справиться с пожарами в Сибири. Он отметил, что у пожарных не было доступа к Сети, однако их родные и близкие видели неприятные обсуждения в интернете.

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Первые взрывы в Ачинском районе произошли на складе в воинской части неподалеку от села Каменка 5 августа. Все населенные пункты, расположенные в радиусе 20 км, эвакуировали, но впоследствии власти разрешили людям вернуться в дома. Вторая серия взрывов произошла 9 августа. По официальным данным, первую серию спровоцировало возгорание пороховых складов, вторую — попавшая в стеллаж с боеприпасами молния. Окончательно потушить пожар удалось 11 августа. В результате взрывов один человек погиб.

Роспотребнадзор провел мониторинг качества воздуха в связи со взрывами на складе боеприпасов рядом с городом Ачинском в Красноярском крае. Ведомство не обнаружило превышения допустимой концентрации вредных веществ.

Теги: чрезвычайная ситуация, блогеры, Дмитрий Кобылкин, Минприроды РФ
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