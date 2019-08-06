Роспотребнадзор оценил качество воздуха в Красноярском крае после взрывов

Роспобтребнадзор провел мониторинг качества воздуха в связи со взрывами на складе боеприпасов рядом с городом Ачинском в Красноярском крае. По результатам замеров в воздухе не обнаружили превышения допустимой концентрации вредных веществ, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Исследования проводились в 22:00 по местному времени (18:00 по мск) 5 августа и в 08:30 (04:30 по мск) 6 августа. Воздух проверяли на повышенное содержание оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, хлора, сероводорода, взвешенных веществ, паров ртути и паров свинца.

Отмечается, что радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям. Роспотребнадзор продолжает проверку качества атмосферного воздуха в Ачинске.

Взрывы на складе боеприпасов в поселке Каменка в Красноярском крае начались днем 5 августа и прекратились лишь утром следующего дня. По последним данным, пострадали 12 человек. Как сообщало Минобороны, причиной стало возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Власти ввели в Ачинском районе режим ЧС и начали эвакуацию жителей.