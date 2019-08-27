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Доллар/Рубль ₽67 (+0,68%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,42%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин прибыл в Саратов, чтобы осмотреть новый аэропорт города. Об этом сообщает ТАСС.

В Саратов президент прилетел из Жуковского — в подмосковном аэропорту проходит международный авиасалон МАКС-2019, Путин встречался там с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Фотогалерея 
Путин и Эрдоган на авиасалоне МАКС-2019. Фоторепортаж

Новый международный аэропорт, получивший название в честь космонавта Юрия Гагарина, находится в 30 км от Саратова, у села Сабуровка. Он начал работу неделю назад. Общая площадь аэропорта — 23 тыс. кв. м, длина взлетно-посадочной полосы — 3 тыс. м. Аэропорт был построен по схеме государственно-частного партнерства с участием холдинга «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга.

18 августа авиакомпания «Победа» выполнила в новый аэропорт первый тестовый рейс: генеральный директор компании Андрей Калмыков выступил в роли бортпроводника, а пассажирами были спикер Государственной думы Вячеслав Володин, миллиардер Виктор Вексельберг, замглавы Минтранса Александр Юрчик и глава Росавиации Александр Нерадько.

Через два дня аэропорт Гагарин принял первый плановый рейс, который выполнила та же «Победа» из столичного Внуково. На борту находились 177 человек.

Теги: Владимир Путин, Аэропорт, Саратов
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