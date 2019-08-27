Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин прибыл в Саратов, чтобы осмотреть новый аэропорт города. Об этом сообщает ТАСС.

В Саратов президент прилетел из Жуковского — в подмосковном аэропорту проходит международный авиасалон МАКС-2019, Путин встречался там с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Новый международный аэропорт, получивший название в честь космонавта Юрия Гагарина, находится в 30 км от Саратова, у села Сабуровка. Он начал работу неделю назад. Общая площадь аэропорта — 23 тыс. кв. м, длина взлетно-посадочной полосы — 3 тыс. м. Аэропорт был построен по схеме государственно-частного партнерства с участием холдинга «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга.

18 августа авиакомпания «Победа» выполнила в новый аэропорт первый тестовый рейс: генеральный директор компании Андрей Калмыков выступил в роли бортпроводника, а пассажирами были спикер Государственной думы Вячеслав Володин, миллиардер Виктор Вексельберг, замглавы Минтранса Александр Юрчик и глава Росавиации Александр Нерадько.