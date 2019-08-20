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ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
AbbVie $77 (+16,37%) прогноз CFRA к 24.07.20
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Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс

Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа». Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Обслуживание авиакомпаний и пассажиров началось в аэропорту «Гагарин» во вторник, 20 августа, в 08:00 (07:00 мск). Рейс из Москвы, который был отправлен из аэропорта Внуково, прибыл в Саратов в 08:07 (07:07 мск). Полет выполнялся на самолете Boeing 737-800, на борту находились 177 пассажиров.

Ранее авиакомпания «Победа» выполнила в новый аэропорт первый тестовый рейс: генеральный директор компании Андрей Калмыков выступил в роли бортпроводника, а первыми пассажирами стали спикер Государственной думы Вячеслав Володин, миллиардер Виктор Вексельберг, замглавы Минтранса Александр Юрчик, глава Росавиации Александр Нерадько.

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Аэропорт, получивший имя Юрия Гагарина, был построен по схеме государственно-частного партнерства с участием холдинга «Аэропорты регионов».

На строительство из федерального бюджета выделили 7,22 млрд руб. Проектом предусмотрена пропускная способность 1 млн пассажиров в год и 570 в час. Общая площадь аэропорта — 23 тыс. кв. м, длина его взлетно-посадочной полосы — 3 тыс. м, ширина — 45 м.

Теги: Саратов, «Победа»
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