Глава «Победы» поработал бортпроводником на рейсе до Саратова

Пассажирами рейса стали Виктор Вексельберг и Вячеслав Володин. Борт летел в новый аэропорт Гагарин

Фото: Мария Кокорева / РБК

Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков выступил в роли бортпроводника на первом, тестовом рейсе авиакомпании в новый аэропорт Саратова Гагарин. Как сообщает корреспондент РБК, он лично разносил воду пассажирам, среди которых были спикер Государственной думы Вячеслав Володин, миллиардер Виктор Вексельберг, заместитель главы Минтранса Александр Юрчик, глава Росавиации Александр Нерадько.

Володин, который в самолете сидел в ряду с увеличенным пространством для ног, по прилете рассказал, что полет ему понравился.

В саратовском аэропорту самолет на взлетно-посадочной полосе встретили пожарные машины. Они устроили водяную арку над проезжающим лайнером, что является традицией при открытии нового воздушного узла.

Аэропорт, названный в честь Юрия Гагарина, официально откроют 20 августа. Он был построен по схеме государственно-частного партнерства с участием холдинга «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга, который станет оператором. Из федерального бюджета на строительство было потрачено 7,22 млрд руб.