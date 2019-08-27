Путин сообщил Эрдогану о новой поставке С-400 в Турцию

Еще одна поставка российских зенитных комплексов (ЗРК) С-400 по контракту с Анкарой прошла утром 27 августа. Об этом президент России Владимир Путин сообщил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану на авиасалоне МАКС в Жуковском, передает корреспондент РБК.

«Сегодня, кстати, еще одна поставка прошла с утра», — обратился он к Эрдогану.

О начале поставок компонентов второй партии С-400 накануне объявило Минобороны Турции. Утром 27 августа транспортный самолет с элементами дивизиона российских ЗРК приземлился на авиабазе Мюртед в Анкаре.

Первый этап поставок компонентов С-400 прошел в июле текущего года, из России за это время было совершено 30 авиарейсов с компонентами ЗРК на борту. Как отмечал Эрдоган, Турция начнет использовать комплексы следующей весной, после их установки и обучения персонала.