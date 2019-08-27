Полиция проверит инцидент с натравившей на мужчину ротвейлера женщиной

Полиция проверит инцидент с натравившей на мужчину ротвейлера женщиной

Полиция начала проверку по факту нападения ротвейлера, которого натравила хозяйка, на мужчину в Липецкой области. Об этом сообщила РБК руководитель пресс-службы Управления МВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

«Проверка проводится, факт зарегистрирован, результаты будут к концу недели, не раньше. [Автор видео] направлен на медицинскую экспертизу», — заявила она.

26 августа в группе «Типичный Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео пары, натравившей ротвейлера на мужчину около реки в Липецкой области.