В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак

В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека. Соответствующее обращение направил председателю Государственной Думы Вячеславу Володину президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев, передает RT.

Аманлиев отмечает, что в России до сих пор не предусмотрено наказание за нападение собаки опасной породы на человека и выгул подобных собак без намордника и поводка. В обращении предлагается ввести штраф до 200 тыс. руб. с ограничением свободы до шести месяцев за ненадлежащий выгул или нападение собаки на человека с причинением легкого вреда его здоровью. В случае нанесения вреда средней тяжести Аманлиев предлагает увеличить штраф до 400 тыс. руб. с ограничением свободы сроком до года или до 250 часов обязательных работ. При нападении с нанесением тяжкого вреда здоровью пострадавшего предлагается лишать хозяина свободы сроком до трех лет, в случае смерти жертвы — на срок до пяти лет, при смерти двух и более людей — до семи лет.

В конце июля правительство утвердило перечень потенциально опасных пород собак. В список вошли 12 пород и их метисы, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья. В марте министерство предлагало признать опасными 69 пород, однако после обсуждения перечень сократился до 13. В январе 2020 года в силу вступит закон, запрещающий выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника.