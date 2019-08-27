Путин приехал на МАКС-2019

Президент Владимир Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019, передает корреспондент РБК. Он совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выступает перед участниками салона.

Во вступительном слове Владимир Путин выразил надежду, что его турецкого коллегу заинтересует авиационная и космическая техника России. Также глава государства напомнил, что партнером МАКС-2019 выступает Китай.

Международный авиасалон МАКС начался в подмосковном Жуковском 27 августа и продлится до 1 сентября. Российские летчики группы «Первый полет» представят на авиасалоне новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер». В июне Минпромторг анонсировал показ на МАКСе концепта нового сверхзвукового лайнера.