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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Минпромторг анонсировал показ концепта сверхзвукового лайнера на МАКСе
Концепт нового лайнера будет представлен в конце августа на авиасалоне в Жуковском. Ранее стали известны примерные характеристики будущего самолета: на высоте 11 тыс. м он сможет развивать скорость от 1,5 тыс. до 1,9 тыс. км/ч.
Международный авиационно-космический салон в Жуковском (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Концепт сверхзвукового гражданского лайнера будет представлен на ближайшем авиасалоне МАКС. Об этом РБК рассказал заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

«На МАКСе увидите концепт [самолета], это будет центральная часть стенда Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.Жуковского (ЦАГИ)», — сказал Бочаров.

Ближайший Международный авиационно-космической салон (МАКС) должен пройти с 27 августа по 1 сентября 2019 года в подмосковном Жуковском.

Он добавил, «даже NASA дало часть своего доклада по гражданскому сверхзвуковому движению [академику РАН] Сергею Чернышеву», который в сентябре 2018 года выступил с ним на конгрессе Международного совета по аэронавтическим наукам ICAS 2018 в Бразилии. Доклад содержал сравнение первого поколения сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров — Ту-144 и Concorde.

«Сейчас концепт готовят, ЦАГИ ведет эту тему. У них это в госзадании», — добавил Бочаров. На вопрос, будет ли концепт представлен президенту, замминистра ответил: «Надеюсь, да».

Политика
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160

Сверхзвуковой лайнер Ту-144 был выведен из эксплуатации из-за финансовых проблем в 1980-е годы. Владимир Путин в январе прошлого года выступил с предложением возобновить производство сверхзвуковых гражданских самолетов на базе стратегического ракетоносца Ту-160.

Конструкторское бюро «Туполев» в сентябре 2018-года отчиталось, что завершает предпроектные работы над сверхзвуковым пассажирским самолетом. Известны уже некоторые характеристики будущего лайнера, например, планируется, что на высоте 11 км он сможет развивать скорость от 1,5 тыс. до 1,9 тыс. км/ч. Взлетная масса воздушного судна составит 70 т, а мест в салоне будет около 30. Первый полет демонстрационной машины должен состояться в 2024 году, а опытного образца — в 2027 году.

Авторы: Инна Сидоркова, Анна Трунина
Теги: Минпромторг, Авиасалон МАКС, сверхзвуковой транспорт, пассажирский самолет ..., ПМЭФ-2019
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