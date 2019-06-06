Минпромторг анонсировал показ концепта сверхзвукового лайнера на МАКСе

Концепт сверхзвукового гражданского лайнера будет представлен на ближайшем авиасалоне МАКС. Об этом РБК рассказал заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.
«На МАКСе увидите концепт [самолета], это будет центральная часть стенда Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.Жуковского (ЦАГИ)», — сказал Бочаров.
Ближайший Международный авиационно-космической салон (МАКС) должен пройти с 27 августа по 1 сентября 2019 года в подмосковном Жуковском.
Он добавил, «даже NASA дало часть своего доклада по гражданскому сверхзвуковому движению [академику РАН] Сергею Чернышеву», который в сентябре 2018 года выступил с ним на конгрессе Международного совета по аэронавтическим наукам ICAS 2018 в Бразилии. Доклад содержал сравнение первого поколения сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров — Ту-144 и Concorde.
«Сейчас концепт готовят, ЦАГИ ведет эту тему. У них это в госзадании», — добавил Бочаров. На вопрос, будет ли концепт представлен президенту, замминистра ответил: «Надеюсь, да».