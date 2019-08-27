Минобороны на учениях проверит возможность посадки самолетов на дороги

Масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных сил России начались 27 августа на территории Центрального военного округа. Об этом сообщили в департаменте информации и массовой коммуникации министерства, передает ТАСС. В частности, военные проведут подготовку использования участков автодорог в качестве посадочных полос.

Учениями, которые продлятся до 30 августа, руководит замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков. В них задействованы более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск.

Во время учений будут выполняться практические задания по всем видам тылового и технического обеспечения. В числе прочих задач в ведомстве назвали «отразвертывание участков автомобильных дорог для посадки самолетов».

В учениях также задействованы более 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также до 90 единиц самолетов и вертолетов авиации и Воздушно-космических сил (ВКС). В министерстве отметили, что речь идет не только об уже используемой войсками специальной технике и оборудовании, но и о перспективных технических средствах.

Ранее в Минобороны сообщили, что в запланированных на сентябрь учениях «Центр-2019» примут участие около 128 тыс. военных, более 20 тыс. единиц техники, 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей. Помимо российских, в учениях примут участие военнослужащие из КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.