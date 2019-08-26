На акции протеста в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции

В ходе столкновений с протестующими в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции, все они госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Об этом сообщает China Daily.

В ходе акции протеста были задержаны 29 мужчин и семь женщин в возрасте от 12 до 48 лет. Они были арестованы в том числе за незаконное хранение оружия и нападения на полицию.

В минувшее воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила водометы и слезоточивый газ против протестующих в районе Цуен Ван. В ответ на это демонстранты кидали в полицейских кирпичи. «Эскалация насильственных действий радикальных демонстрантов не только возмутительна, но и подталкивает Гонконг к очень опасной ситуации», — говорится в заявлении полиции.

Протестные акции начались в Гонконге в начале июня. Их участники выступают против внесения поправок в закон об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых материковому Китаю. Первая многотысячная акция протеста прошла 12 июня, спустя четыре дня на улицы вышли около 2 млн жителей Гонконга, с тех пор акции проходят регулярно.