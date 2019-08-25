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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
С помощью водометов полиция вытеснила протестующих с дороги, на которой они соорудили баррикады. Участники акции бросали в силовиков кирпичи и бутылки с зажигательной смесью
Протестующие в Гонконге (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.

Их полиция использовала для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Также сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ. Протестующие в ответ бросали кирпичи и бутылки с зажигательной смесью. В результате полиции удалось очистить участок дороги и оттеснить демонстрантов.

Полиция выпустила заявление, в котором осудила блокировку дорог. «Они вытащили кирпичи из тротуаров, это угрожает безопасности людей и полицейских», — говорится в нем.

Марш был согласован властями, однако часть митингующих вышла за пределы маршрута и стала возводить баррикады. Перед началом протеста оператор железнодорожной сети Гонконга MTR закрыл две станции в районе проведения марша.

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Разгон протестующих в аэропорту Гонконга. Фоторепортаж

Накануне в ходе протестов в Гонконге были задержаны 29 человек, передает Reuters со ссылкой на заявление полиции. Утверждается, что они повредили фонарные столбы с помощью электропил, а также бросали в полицейских тяжелые предметы, кирпичи и бутылки с зажигательной смесью.

Волна протестов продолжается в Гонконге с середины июня. Акции начались из-за законопроекта, который предполагает внесение поправок в закон об экстрадиции, разрешающих выдавать подозреваемых Китаю, однако позднее переросли в антиправительственное движение.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Гонконг, протесты, водометы, слезоточивый газ
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