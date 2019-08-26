Росстат спрогнозировал дефицит мужчин в регионах к 2036 году

В России в долгосрочной перспективе женщин будет больше, чем мужчин. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на прогноз Росстата до 2036 года. Согласно данным ведомства, в 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тыс. к 1128.

Данная пропорция характерна для всех регионов России, исключением стала только Чукотка, где на 1 тыс. мужчин сейчас приходится 956 женщин, а в 2036-м — 813. Специалисты Росстата также прогнозируют, что на Камчатке к 2031 году может увеличиться количество мужчин по отношению к женщинам.

Эксперты полагают, что эти показатели связаны с высокой смертностью у мужчин. Так, в возрасте от 0-4 года на 1 тыс. мальчиков приходится 947 девочек, а к 20-25 на 1 тыс. мужчин приходится уже 1023 женщины. Таким образом, к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину, что приводит к демографической деформации общества.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что в России установлен рекорд по численности жителей, чей возраст достиг 100 лет и выше. По данным Росстата, на 1 января в стране насчитывалось 20 582 долгожителей. При этом из 20,5 тыс. человек более 70% женщины, а менее 30% — мужчины.