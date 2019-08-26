Росстат указал на более актуальные данные по дефициту мужчин в регионах

Как минимум до 2036 года женщин в России будет больше, чем мужчин, следует из данных Росстата. При этом разница в их численности будет постепенно сокращаться. Если к началу 2019 года на тысячу мужчин приходилось 1154 женщины, то в начале 2036 года будет, согласно прогнозу Росстата, 1115. При этом в различных регионах пропорции могут существенно отличаться от средней по стране.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на Росстат сообщили, что единственным в России регионом, где женщин живет больше, чем мужчин, является Чукотский автономный округ, а к 2036 году перекос в пользу прекрасного пола там только усилится, так что на каждую тысячу мужчин будет приходиться только 813 женщин. Однако позднее Росстат заявил, что регулярно, не позднее 30 ноября каждого года, обновляет свой прогноз, принимая во внимание целый ряд сценарных переменных, учитывающих текущие изменения рождаемости, смертности и миграции населения.

«В связи с этим принципиально важно использовать наиболее актуальные цифры, учитывающие текущие демографические тенденции», — заявили РБК в пресс-службе Росстата.

В соответствии с последним из прогнозов Росстата, уже к 2021 году ситуация на Чукотке принципиально изменится и дефицит женщин здесь также сменится дефицитом мужчин. К 2028 году на каждую тысячу мужчин на Чукотке, по прогнозу Росстата, будет приходиться 1062 женщины, однако к 2036 году разница несколько сократится (до 1027 женщин на 1 тыс. мужчин).

В то же время, согласно прогнозу Росстата, к 2036 году в России будет семь регионов, в которых мужчин будет больше, чем женщин. К таким регионам Росстат отнес Калининградскую (к 2036 году будет 988 женщин на 1 тыс. мужчин), Ленинградскую (914), Сахалинскую (955) и Тюменскую (без учета ХМАО и ЯНАО, 933) области, город Севастополь (881), Республику Мордовию (999) и Камчатский край (946).