Росстат отчитался о рекордном числе долгожителей старше 100 лет

За последние два года численность долгожителей увеличилась почти на 17%. При этом число перешагнувших столетний рубеж растет восьмой год подряд — за это время эта цифра практически утроилась

Пожилая женщина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В России установлен рекорд по численности жителей, чей возраст достиг 100 лет или превышает эту отметку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно подсчетам, на 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 человека, которым исполнилось 100 и более лет. Этот, как отметили в Росстате, почти на 17% больше, чем в 2017 году.

«Более того, численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась», — говорится в публикации.

В Росстате сообщили, что вплоть до 2011 года численность населения возрастом 100 и более лет регулярно менялась — то повышалась, то снижалась. Однако в дальнейшем этот показатель все время стремился вверх. «К 2018-му увеличившись с 7,5 тыс. человек до почти 20,6 тыс. — в 2,7 раза», — сообщили в ведомстве.