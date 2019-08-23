Росстат отчитался о рекордном числе долгожителей старше 100 лет

При этом регулятор уточнил, что из 20,5 тыс. долгожителей более 70% (14 687 человек) — женщины, а менее 30% (5895 человек) — мужчины.
Заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин объяснил «Известиям», с чем связан столь стабильный рост численности долгожителей. По его словам, этому способствует как продолжительность жизни, так и совершенствование системы статистического учета. «Самые точные данные статистики получают после переписи населения. 2011 год, с которого пошел стабильный рост, как раз стал следующим после этого события. И это позволило оперировать более точными данными», — рассказал он.
Шульгин считает, что в будущем в России будет наблюдаться дальнейший стабильный рост численности людей, доживших до 100 и более лет. «Такая цель, конечно, зависит от генетики, развития медицины и образа жизни конкретного человека. Чем быстрее его родители и он сам будут заботиться о здоровье, тем больше он в итоге может прожить», — добавил специалист.
В начале недели министр здравоохранения Вероника Скворцова в рамках совещания в Кремле, которое было посвящено модернизации первичного звена здравоохранения, заявила, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России за первое полугодие текущего года вырос на восемь месяцев в годовом выражении и достиг 73,7 года. «По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин это уже 78,5 года», — сказала Скворцова.
Она отметила, что этот показатель превышает выполнение плана правительства (по итогам года он должен был составить 73,2 года, а по итогам 2020 года — 73,9 года). «Фактически мы сейчас находимся уже на исполнении плана 2020 года, если этот показатель не ухудшится за второе полугодие текущего», — отметила глава Минздрава.