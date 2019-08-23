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Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Росстат отчитался о рекордном числе долгожителей старше 100 лет
За последние два года численность долгожителей увеличилась почти на 17%. При этом число перешагнувших столетний рубеж растет восьмой год подряд — за это время эта цифра практически утроилась
Пожилая женщина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В России установлен рекорд по численности жителей, чей возраст достиг 100 лет или превышает эту отметку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно подсчетам, на 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 человека, которым исполнилось 100 и более лет. Этот, как отметили в Росстате, почти на 17% больше, чем в 2017 году.

«Более того, численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась», — говорится в публикации.

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В Росстате сообщили, что вплоть до 2011 года численность населения возрастом 100 и более лет регулярно менялась — то повышалась, то снижалась. Однако в дальнейшем этот показатель все время стремился вверх. «К 2018-му увеличившись с 7,5 тыс. человек до почти 20,6 тыс. — в 2,7 раза», — сообщили в ведомстве.

При этом регулятор уточнил, что из 20,5 тыс. долгожителей более 70% (14 687 человек) — женщины, а менее 30% (5895 человек) — мужчины.

Заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин объяснил «Известиям», с чем связан столь стабильный рост численности долгожителей. По его словам, этому способствует как продолжительность жизни, так и совершенствование системы статистического учета. «Самые точные данные статистики получают после переписи населения. 2011 год, с которого пошел стабильный рост, как раз стал следующим после этого события. И это позволило оперировать более точными данными», — рассказал он.

Шульгин считает, что в будущем в России будет наблюдаться дальнейший стабильный рост численности людей, доживших до 100 и более лет. «Такая цель, конечно, зависит от генетики, развития медицины и образа жизни конкретного человека. Чем быстрее его родители и он сам будут заботиться о здоровье, тем больше он в итоге может прожить», — добавил специалист.

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В начале недели министр здравоохранения Вероника Скворцова в рамках совещания в Кремле, которое было посвящено модернизации первичного звена здравоохранения, заявила, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России за первое полугодие текущего года вырос на восемь месяцев в годовом выражении и достиг 73,7 года. «По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин это уже 78,5 года», — сказала Скворцова.

Она отметила, что этот показатель превышает выполнение плана правительства (по итогам года он должен был составить 73,2 года, а по итогам 2020 года — 73,9 года). «Фактически мы сейчас находимся уже на исполнении плана 2020 года, если этот показатель не ухудшится за второе полугодие текущего», — отметила глава Минздрава.

Теги: долгожители, Росстат
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