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В России насчитали самую низкую смертность от внешних причин за 50 лет
Женщины в России стали рожать еще позднее: большинство рождений теперь приходится на 30-летний возраст. А смертность от внешних причин — ДТП, самоубийств и т.д. — снизилась до минимума с 1965 года, следует из данных Росстата
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Рождаемость в России, падающая с 2015 года, в прошлом году снизилась еще на 5,1% (в 2017 году падение было еще более сильным — 10,5%). Самым активным с точки зрения рождения детей впервые стало поколение женщин, которым в прошлом году исполнилось 30 лет. Таковы данные Росстата о демографических тенденциях за 2018 год, опубликованные в июне.

Большинство женщин рожают в 30

  • В 2018 году в стране родилось 1,604 млн детей — самое малое количество с 2006 года.
  • Самый активный детородный возраст сместился на один год вперед: теперь больше всего детей рождается у женщин в возрасте 30 лет (7,1% всех детей в стране).
  • Самое большое количество первенцев, как и в 2017 году, приходится на 26-летний возраст матери.

Однако возраст рождения первого ребенка тоже постепенно увеличивается: если в 2017 году 26-летние женщины произвели на свет 8,4% всех первенцев в России, то в 2018 году — уже только 7,7%.

Роды от 12 до 60

Среди всех рождений Росстат регистрирует «хвостовые», экстремальные, случаи: так, в 2018 году четыре ребенка родились у матерей в возрасте 12 лет, 34 ребенка — у матерей в 13-летнем возрасте. А два первенца родились у женщин 60 лет и старше.

В 2017 году такие случаи тоже встречались. Тогда в возрасте 12 лет родили пять матерей, а в возрасте 60 лет и старше первенцев произвели на свет три женщины.

Однако в целом и в «хвостовых» сегментах возрастной пирамиды рождений наблюдается тенденция смещения в сторону более поздних рождений: так, если в 2017 году девушки в возрасте 18 лет и младше произвели на свет 1,8% всех детей в стране, то в 2018 году уже меньше — 1,67%. А в возрасте от 45 лет доля рождений, наоборот, увеличилась с 0,15 до 0,18%.

Абсолютно естественная тенденция

Более поздний возраст рождения детей — это мировая тенденция и абсолютно закономерный естественный процесс, говорит РБК директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. «Во всем мире этот тренд начался еще раньше, до нас эта тенденция дошла позднее, примерно с середины 1990-х годов», — объясняет он. И ничего плохого в этом нет, подчеркивает Вишневский, это естественное следствие изменения стратегии жизненного поведения: дети в младенческом возрасте почти перестали умирать, женщинам некуда торопиться — можно получить образование и добиться материального достатка. Кроме того, повышается и официальный возраст вступления в брак, а также получают распространение вспомогательные репродуктивные технологии, которые позволяют отдалять возраст рождения ребенка.

Российские власти с 2018 года принимают меры, чтобы повысить рождаемость, — в частности, была введена новая ежемесячная выплата для семей, в которых появляется первый ребенок. Конечно, правительство может несколько повлиять на этот процесс за счет особых пособий, но в целом ничего не получится, утверждает Вишневский. «Женщины лучше правительства знают, когда им рожать. В конце концов, важно, сколько детей родит женщина за свою жизнь, а не то, в каком возрасте она это сделает», — поясняет профессор.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в большинстве стран-членов средний возраст рождения детей составляет 30 лет или более. В том числе средний возраст рождения первого ребенка варьируется от 26,6 года для Соединенных Штатов до 31,4 года в Южной Корее. В этом смысле российская картина приближается к ОЭСР, а для рождений первых детей у страны еще есть «запас», чтобы повысить возраст материнства.

Смертность от внешних причин

Смертность в России подросла на 0,2% в прошлом году, почти до 1,83 млн человек. Однако позитивным фактором стало снижение на 5,3% количества смертей от внешних причин, к которым Росстат в том числе относит:

  • транспортные несчастные случаи;
  • случайные отравления алкоголем;
  • случайные утопления;
  • самоубийства;
  • убийства.

Общее количество умерших от внешних причин снизилось до 144,6 тыс. в 2018 году со 152,7 тыс. в 2017 году.

  • Доля смертей от внешних причин в общем количестве сократилась с 8,4 до 7,9%.
  • За пять лет (с 2014 года) смертность от транспортных происшествий упала на 35%, от случайных отравлений алкоголем — на 29%, от самоубийств — на 33%, а от убийств — на 39%.
  • В результате смертность от внешних причин в расчете на 100 тыс. человек населения, как показывают данные Росстата, впервые с 1965 года опустилась ниже 100 человек, составив 98,5 умерших на 100 тыс. человек.

«Несмотря на сохраняющуюся тенденцию снижения смертности от внешних причин, она по-прежнему вызывает особую озабоченность общества, поскольку во многих случаях эти причины вполне устранимы, а смертность от них остается более высокой, чем в большинстве развитых стран», — отмечало в марте 2019 года демографическое издание «Демоскоп».

Все же по сравнению с серединой 1990-х, когда смертность от внешних причин достигала 235 человек на 100 тыс. населения, то есть была в 2,4 раза выше, чем сейчас, среди умерших «стало меньше жертв самоубийств, убийств, случайных утоплений и случайных отравлений алкоголем», пишет «Демоскоп».

Однако Анатолий Вишневский оговаривается: статистика Росстата может не отражать полной картины. На самом деле большинство гибелей от внешних причин приходится на «повреждения с неопределенными намерениями» — 42,7 тыс., или 29,5%, по данным за 2018 год. Если бы можно было точнее классифицировать эти случаи, то наверняка и количество самоубийств, и количество убийств, а также случайных отравлений оказалось бы больше, чем отражено в официальной статистике, считает Вишневский.

Смертность от внешних причин в России все еще высокая, и она затрагивает преимущественно молодых людей, а это снижает общую продолжительность жизни, говорит он. От внешних причин погибает мужчин в 3,2 раза больше, чем женщин.

В официальной статистике о причинах смерти за 2018 год отражены такие редкие причины, как «повреждения в результате военных действий» (лишь четверо погибших). Кроме того, от терроризма погибли 22 человека.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: рождаемость, население, Росстат, демография, ВШЭ
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