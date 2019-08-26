В МИД Сербии сообщили об отказе Того признавать независимость Косово

В МИД Сербии сообщили об отказе Того признавать независимость Косово

Африканское государство Того стала 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косово. Об этом РТС заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Мы хотели, чтобы наша политика основывалась на изменениях. Мы продолжаем делать свою работу», — подчеркнул министр. Глава МИД также добавил, что Белград продолжит деятельность по отзыву признания Косово.

По словам Дачича, на сегодняшний день число стран, признающих независимость Косово, составляет 97. Свою позицию о непризнании независимости Косово уточнили Центрально-Африканская Республика, Папуа — Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия и Лесото.

Ранее председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович предложил временно передать Косово России для обеспечения целостности Сербии. По его словам, таким образом все жители Косово смогут автоматически стать гражданами России.