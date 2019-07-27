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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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В Белграде заявили об отказе ЦАР признавать независимость Косово

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости Косово. Об этом в эфире РТС заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

По его словам, ЦАР не принимала документов о признании Косово, так как страна «не может занимать позицию, противоречащую международному праву». Также утверждается, что ЦАР «поддерживает суверенитет Сербии и верховенство права».

Ранее свою позицию о непризнании независимости Косово уточнили Папуа — Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото и несколько других стран.

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Глава сербской дипломатии также напомнил, что в 2015 году за вступление Косово в ЮНЕСКО проголосовали 92 страны, а в 2018 году число этих государств сократилось до 73. «Несомненно то, что они не могут стать членами какой-либо международной организации, в которой они голосуют, как в ООН», — сказал Дачич.

В мае президент Сербии Александр Вучич заявил, что властям страны необходимо признать факт, что Белград больше не обладает контролем над Косово. Вучич также выдвинул два сценария решения косовской проблемы: сохранение статус-кво или нормализация отношений между Белградом и Приштиной. По его словам, сам он поддерживает второй вариант.

Теги: Косово, Сербия, Александр Вучич, ЦАР
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